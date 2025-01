Wüst will keine dauerhaften Grenzkontrollen

Es ist Tradition in Düsseldorf, dass sich die Landesregierung regelmäßig den Fragen der Landespressekonferenz stellt. Am Freitag war der Jahresauftakt mit NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) und seiner Stellvertreterin, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne).

Merz' Forderung nach dauerhaften Grenzkontrollen

Hendrik Wüst wurde gefragt, wie er sich zu den Vorschlägen des Unionskanzlerkandidaten Merz positioniert, ein faktisches Einreiseverbot für alle Menschen ohne gültige Einreisedokumente zu verhängen. Am Donnerstag hatte der CDU-Bundesvorsitzende angekündigt, er werde als Bundeskanzler " am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen ".

Dazu sagte Wüst:

"Niemand will dauerhafte Grenzkontrollen oder Grenzschließungen." Hendrik Wüst (CDU)