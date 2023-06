Windräder: Bald wohl kein Mindestabstand von 1000 Metern mehr

Mehr Flächen für Windenergie geplant

Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) teilte mit, dass so der Zubau weiter vorangetrieben und dabei die Akzeptanz vor Ort gesichert werden soll. Der befürchtete "ungesteuerte Zuwachs" soll ausbleiben, so Wüst. Geplant ist, den Landesentwicklungsplan und parallel sechs Regionalpläne zu ändern und so bis 2025 notwendige Flächen für Windenergie zur Verfügung zu stellen.

Das sei deutlich früher als vom Bund geplant, so Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne), denn die vorgegebene Zeitspanne vom Bund sei bis 2032 ausgewiesen. Stattdessen könnten so bereits rund 9000 Hektar mit vorgezogenen Genehmigungen genutzt werden, was etwa 450 Windrädern entspreche.

Änderung ist langwieriger Prozess