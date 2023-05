Jetzt doch: NRW gibt grünes Licht für schnelleren Autobahnbau

Seit Wochen gibt es Streit über den schnelleren Aus- und Neubau von Autobahnen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine FDP sind dafür, während die Grünen und deren NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer dagegen sind. Sie wollen den Fokus stattdessen auf die Sanierung von Brücken legen. Nun deutet sich für eine Seite eine Kehrtwende an.

Grünes Licht aus NRW

Denn was die 66 Autobahnprojekte in NRW betrifft, gibt Krischer zähneknirschend grünes Licht. In einem Brief an Wissing erklärte Krischer am Dienstag sein Einvernehmen. Das Schreiben liegt dem WDR vor. Die Landesregierung stehe einer Beschleunigung der Projekte " nicht entgegen ".

Wissing hatte den Ländern eigentlich eine Frist bis vergangenen Freitag gesetzt. Bis dahin sollten sie dem Bund mitteilen, ob sie ihr Einvernehmen zu den vorgeschlagenen Projekten erklären. NRW nahm sich dafür nun bis Dienstag Zeit.