SPD und FDP klagen gegen schwarz-grünes Sondervermögen

Die Oppositions-Fraktionen von SPD und FDP wollen die für dieses Jahr geplante Neuverschuldung des Landes vom Verfassungsgerichtshof in Münster überprüfen lassen. Die entsprechende Klage soll am Montag in Düsseldorf vorgestellt werden. CDU und Grüne wollen über Kredite bis zu fünf Milliarden Euro zur Bekämpfung der Energiekrise ausgeben.