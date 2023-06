Trotz mehr besetzter Stellen fehlen Lehrkräfte in NRW

Stand: 01.06.2023, 16:46 Uhr

An den öffentlichen Schulen in NRW fehlen derzeit rund 6.700 Lehrkräfte. Das teilte Schulministerin Feller am Donnerstag mit. Die Zahl der Lehrkräfte insgesamt ist hingegen gestiegen.