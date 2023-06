Wie das Land die Kommunen von ihren Altschulden erlösen will

Erstmal klingt das so, als würde das Land den Kommunen einen Teil ihrer Schulden auf diesem Weg abnehmen.

Schulden bleiben, nur Gläubiger ist ein anderer

Allerdings ändert sich für die Kommunen im Grunde nur der Gläubiger: Zahlen sie bis jetzt an diverse Kreditgeber, gehen Zins und Tilgung in Zukunft ans Land. Denn: Finanziert werden soll die Schuldenübernahme über die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Laut Gemeindefinanzierungsgesetz steht den Kommunen jedes Jahr ein gewisser Anteil aus diesen Steuereinnahmen des Landes zu.

"Entlastung": Kommunalministerin Ina Scharrenbach

Von diesem Anteil, so die Idee Scharrenbachs, soll künftig vor der Auszahlung an die Kommunen deren Schuldzins einfach abgezogen werden. 460 Millionen Euro aus den Grunderwerbsteuereinnahmen, so Scharrenbach, sollen künftig für diesen Schuldendeal bereit gehalten werden.

Das heißt aber auch: Kommunen, die gar nicht so verschuldet sind, dass Hilfe des Landes benötigen, könnten künftig weniger aus dem Grunderwerbsteuertopf ausgezahlt bekommen. Denn bei der Verteilung der Grunderwerbsteueranteile an die Kommunen gilt: Je niedriger die Steuereinnahmen sind und je höher der Finanzbedarf, desto mehr Geld bekommt eine Kommune vom Land aus diesem Topf. Die Gesamtsumme für alle Kommunen ist aber ohnehin per Gesetz gedeckelt, so dass mehr Geld für die einen gleichzeitig Verluste für andere bedeutet. Ein Nullsummenspiel also, bei dem hochverschuldete Städte auf Kosten weniger verschuldeter profitieren.