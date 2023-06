Lehrerinnen wehren sich gegen Versetzung auf Zeit

Als sie von ihrer Abordnung nach Gelsenkirchen erfuhr, dachte Lehrerin Petra (Name geändert) zuerst an eine Kündigung. Seit 20 Jahren unterrichtet die Pädagogin an einer Grundschule im Kreis Coesfeld. Dass sie nun für zwei Jahre ins nördliche Ruhrgebiet versetzt werden soll, was bis zu anderthalb Stunden Fahrzeit pro Strecke bedeutet, kann sie kaum fassen. Das schaffe sie nicht, sagte sie dem WDR.

Maßnahme gegen Lehrermangel

Abordnungen, wie sie offiziell heißen, sind keine Seltenheit in Nordrhein-Westfalen. Aufgrund des Lehrermangels gibt es in manchen Regionen Bedarf, der mit Lehrerinnen und Lehrern aus anderen Regionen aufgestockt werden kann. In Gelsenkirchen, Bottrop und Recklinghausen ist das der Fall. Die Lehrer aus Coesfeld und Borken werden dort gebraucht - und zwar für bis zu zwei Jahre. Das unterscheidet Abordnungen von Versetzungen, die nicht zeitlich begrenzt sind.

Für Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sind Abordnungen eine Maßnahme gegen den Lehrermangel. Den Unmut, den die Abordnung in eine andere Region bei Lehrerinnen auslöst, könne sie verstehen:

"Natürlich ist man lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit und kurz vor der Tür." Dorothee Feller (CDU), Schulministerin

Aber in diesen Zeiten müsse man alle Aspekte im Blick haben, meint die Ministerin. Dass Lehrkräfte fehlen, sei nicht nur ein Problem des Ruhrgebiets. Auch im Hochsauerland, im Bergischen Land und in der Region Aachen müssten ähnliche Maßnahmen ergriffen werden. Feller sagt, dies diene einerseits dazu, Lehrkräfte zu entlasten, und andererseits, Kindern das Recht auf gute Bildung zu ermöglichen.