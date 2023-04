Zu wenig Anwärter: Polizei verlängert Bewerbungsfrist

" Polizei kann Straftaten nur noch verwalten "

Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) NRW drängt: Die großen Personallücken müssten schneller gefüllt werden. " Dass die Polizei viele Straftaten nur noch verwaltet, nicht aber verfolgt, ist nicht hinnehmbar ", erklärte der GDP-Landesvorsitzende Michael Mertens kürzlich. Im Moment seien die Personallücken so groß, dass die Politik sich entscheiden müsse, " auf welche Kriminalitätsfelder die Polizei ihre knappen Ressourcen konzentrieren soll ".

Mehr Schüler bedeutet mehr Personalbedarf

Immerhin: Dass die Bewerbungsfrist nun verlängert wird, sei eine gute Nachricht, sagte Mertens am Donnerstag dem WDR. Durch das verschobene Zeitfenster ließen sich sicherlich noch einige Interessenten gewinnen: Diejenigen, die jetzt erst noch Abitur machen, und auch Studienabbrecher, die sich neu orientieren wollen. " Genau die können wir jetzt noch erreichen."

Polizeiarbeit bei Demonstration in Lützerath

Aber: "W er den ersten Schritt geht, muss auch den zweiten gehen" : Mehr Polizeischüler bedeute auch, dass das Lehrpersonal, die nötigen Räume und Technik aufgestockt werden müssten. In der Ausbildung lernen Kommissaranwärter zum Beispiel, wie man einen Verkehrsunfall aufnimmt, wie ein Festnahme funktioniert, wie die Beamten bei häuslicher Gewalt reagieren. Mit Scheinpistolen werden kritische Einsatzszenarien geübt.

Solche Lehreinheiten mit 30 statt 15 Schülern " per Druckbetankung " durchzuführen - das funktioniere nicht, sagt Mertens, und man werde so der Verantwortung den jungen Menschen gegenüber nicht gerecht. Vom Innenministerium gebe es da aber keinerlei Signale. " Es heißt, wir müssen mit dem auskommen, was vorhanden ist." Aus dem Innenministerium gab es dazu am Mittwoch keine Information.

"Toller Beruf", aber Rahmenbedingungen müssen passen

GDP-Chef Michael Mertens: "Toller Beruf"

Wegen der Nacht- und Wochenenddiensten sei eine gewisse Flexibilität erforderlich, " auch, dass man mal länger bleibt, wenn kurz vor Dienstschluss ein Mord aufzuklären ist oder ein Wohnungseinbrecher vernommen werden muss".

Aber es müssten sich die Rahmenbedingungen noch verbessern: Seit fast 20 Jahren würden die Kollegen eine 41-Stunden-Woche schieben, sagt der GdP-Landesvorsitzende. Mit Familie sei das kaum vereinbar. Die GDP fordert daher eine Rückkehr zur 38,5-Stunden-Woche. Auch sei der Aufschlag für Nacht- und Wochenenddienste seit 32 Jahren nicht erhöht worden.