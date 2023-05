Kitas in Not wegen hoher Preise und Kosten

Opposition fordert Hilfen für Kitas

Damit ist die Diskussion aber nicht beendet - im Gegenteil. Am Donnerstag debattierte der Landtag über die Kita-Probleme. So forderten SPD und FDP mehr Hilfe von der Landesregierung. Konkret verlangten die Sozialdemokraten ein " Kita-Rettungspaket " in Höhe von mindestens 500 Millionen Euro, um " schnellstmöglich eine Überbrückungsfinanzierung " auf die Beine zu stellen. Mittelfristig angelegte Änderungen kämen zu spät.

"Wenn das Land NRW jetzt nicht handelt, werden die Träger aus den Tarifen aussteigen und dann die Beschäftigten aus dem System. Das kann sich NRW angesichts der angespannten Lage in den Kitas und seiner Verantwortung für Kinder, Familien und Beschäftigte nicht leisten." SPD-Antrag für den Landtag

Auch die FDP forderte ein " finanzielles Rettungspaket ", ohne aber eine konkrete Summe zu nennen. Der familienpolitische Sprecher Marcel Hafke sagte: " Die Hütte brennt bei den Kitas. Die Lage ist extrem angespannt. Es fehlt Personal, Geld und Ressourcen. Jetzt muss die Landesregierung handeln, damit die Situation besser wird. Sonst haben wir einen Kollaps ." Die entsprechenden Anträge wurden allerdings von den Regierungsfraktionen abgelehnt.

Landesregierung verweist auf beschlossene Dinge

Familienministerin Josefine Paul

Und was sagt das zuständige Familienministerium? Auf WDR-Anfrage hieß es am Donnerstag aus dem Haus von Ministerin Josefine Paul (Grüne): " Die Situation in vielen Kitas ist aktuell äußerst angespannt. Dieser Lage sind wir uns bewusst und sowohl mit den Trägern als auch innerhalb der Landesregierung in intensiven Gesprächen, um diesen Herausforderungen zu begegnen ."

Einem Rettungspaket wird indirekt eine Absage erteilt, indem auf bereits beschlossene Dinge verwiesen wird - unter anderem auf zusätzliche 60 Millionen Euro gegen die gestiegenen Energiekosten. Grundsätzlich wird in Aussicht gestellt, dass die Finanzierung der Kitas weiterentwickelt wird. Gemeint ist damit eine Änderung des Kinderbildungsgesetzes. Laut dem Ministerium soll es bis Ende des Jahres einen Evaluationsbericht geben.