IT-Schwachstellen: NRW-Schulministerium wusste wohl seit Monaten davon

Landesinstitut informierte Ministerium bereits im September über IT-Probleme

Ein überraschende Panne? Wohl eher nicht – zeigen WDR -Recherchen. Denn QUA-LiS wusste um mögliche IT -Probleme. Der Internetauftritt sei in den letzten neun Jahren komplett in eigener Verantwortung entwickelt worden und entspräche nicht mehr heutigen Anforderungen an Datenschutz. So steht es in einem internen Schreiben an das Schulministerium, dass dem WDR exklusiv vorliegt. Bereits seit 2021 gebe es keine regelmäßigen Updates und Sicherheitspatches mehr. Weiter heißt es in dem Schreiben: „Daher ist es dringend erforderlich, das dynamisch gewachsene Internet-Angebot der QUA-LiS in ein rechtskonformes, technische sicheres und zukunftsfähiges, den Anforderungen an Datensicherheit und Barrierefreiheit genügendes sowie zielgruppengerechtes Angebot zu transferieren.“

QUA-LiS forderte vor Monaten externe Hilfe

Im Landesinstitut arbeitet vor allem pädagogisches Personal, also Lehrkräfte. Deshalb stünde für ein neues Internetangebot die benötigte Fachexpertise nicht zu Verfügung, schrieb QUA-LiS dem Schulministerium als zuständiger Aufsichtsbehörde. Die Einbeziehung einer externen Agentur sei erforderlich. Doch passiert ist das offensichtlich nicht.