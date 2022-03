David Jakobs über Gestaltungsfreiheit und Queer Eye Germany

WDR 2 Böttinger. Wohnung 17. Von Bettina Böttinger.

David Jakobs ist eine der "Fab Five" von "Queer Eye Germany" auf Netflix. Die ausgebildete Friseur- und Make-Up-Artistin lebt in Berlin und begeistert schon seit einigen Jahren mit kunstvollen Looks als Influencerin @davidthedaviddavid. 2020 wird sie von Star-Fotograf Rankin für eine Braun-Kampagne in Szene gesetzt und überzeugt mit Eleganz, Extravaganz und Charisma. Mit der Veröffentlichung der Netflix-Produktion positioniert sich David zu ihrer gender-nonkonformen Identität. Den eigenen Körper begreift sie schon lange als Gestaltungsfläche. Aufgewachsen in einer schwäbischen Kleinstadt, lebt sie heute frei in der pulsierenden Hauptstadt. Tief emotional, großherzig und exzessiv: David Jakobs! ● Feedback und Kommentare gerne an wdr2@wdr.de oder über die WDR 2 App.

