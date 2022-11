Jens Spahn über Prägung und Motivation

WDR 2 Böttinger. Wohnung 17. . 01:05:26 Std. . Verfügbar bis 09.11.2023. WDR 2. Von Bettina Böttinger.

"Der liebe Gott hat mich ja so gemacht offensichtlich, er wird sich ja was dabei gedacht haben." - 2012 outet sich Jens Spahn als homosexuell, setzt sich in der CDU für die Debatte um die "Ehe für alle" ein und heiratet kurz darauf den Journalisten Daniel Funke. Trotzdem bleibt eine ungewöhnliche Entfremdung zwischen dem Politiker und der queeren Community. Die Skepsis ist berechtigterweise groß.

Kein Christdemokrat wird so kritisch beäugt und ist trotzdem so präsent wie er: Jens Spahn. Von der Kanzlerhoffnung zum Pannenminister. Ehrgeizig, aufstiegsorientiert und strategisch.



Aufgewachsen im dörflichen Ottenstein, zieht der Münsteraner mit gerade mal 22 Jahren in den Bundestag ein. Seit 2002 ist er in Berlin und legt eine steile politische Karriere hin. In der Pandemie löst er eine Welle der Entrüstung aus und sieht sich erstmals mit krassen Anfeindungen konfrontiert. Die Reihe der Vorwürfe eklatant hoch.



Mit seinem neuen Buch übers Verzeihen navigiert sich der Politiker nun zurück auf den Weg zur Macht...

