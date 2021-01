Übersterblichkeit - Wie ist die Übersterblichkeit in NRW?

Auswirkungen von Corona?

" Die Zahl der Todesfälle von Personen, die zuvor laborbestätigt an Covid-19 erkrankt waren, steigt seit Anfang Oktober von Woche zu Woche an ", berichteten die Statistiker am 15. Januar 2021. In der 51. Kalenderwoche gab es insgesamt 4.484 beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete Covid-19-Todesfälle.

Wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Toten?