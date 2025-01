Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der Union, hatte bei einer Veranstaltung der CDA in Bochum mit dieser Äußerung für erheblichen Wirbel gesorgt: "Ich glaube persönlich nicht daran, dass der schnelle Wechsel hin zum Wasserstoff-betriebenen Stahlwerk erfolgreich sein wird." Damit trat er eine Welle der Kritik los, die auch in den Wirtschaftsausschuss des NRW -Landtags schwappte. Auf Antrag der SPD befasste sich der Fachausschuss am Mittwoch mit dem Thema.