Ferien zuhause: ''Dann treffe ich mich halt mit 'ner Freundin''

Janine Kössler hängt sich an die Seilbahn und saust los. Ihr dreijähriger Sohn Steven juchzt laut. Joanne sitzt ein bisschen gelangweilt auf der Schaukel des Spielplatzes in Wuppertal-Langerfeld und hört Musik auf ihrem Handy. "Eigentlich wäre ich jetzt im Zirkusprojekt ", sagt die Zwölfjährige. Doch das ist ausgefallen wegen Corona.

Ihre Mutter Janine Kössler ist alleinerziehend und derzeit ohne Job - was jetzt sogar von Vorteil ist. " Steven hat noch keinen Kitaplatz und Joanne braucht ja auch Betreuung ", sagt die 36-jährige. Also nutzt sie die Zeit: Schwimmbad, Radfahren auf der alten Bahntrasse, Spielen mit den Kindern. Fühlen sich die Sommerferien also gar nicht anders an als die Wochen davor? "Doch. Da war das Wetter besser" , grinst Joanne und schaut in den Nieselregen.

Familien brauchen Auszeit

Ferienspaß trotz widriger Umstände