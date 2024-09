WEITERE NACHRICHTEN

Die Immobilienpreise sinken deutlich

Immobilienpreise in NRW gesunken • Im vergangenen Jahr wurden landesweit so wenige Immobilien und Grundstücke erworben wie seit 20 Jahren nicht mehr. Das teilte das NRW-innenministerium mit. Die mangelnde Nachfrage schlägt sich in den Preisen nieder: Die Einnahmen durch Grundstücksgeschäfte gingen um 25 Prozent zurück. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sind die Preise im Schnitt um acht Prozent gesunken.

Israel greift Ziele im Libanon an • Die israelische Armee hat seit gestern hunderte Luftangriffe auf Orte im Libanon geflogen. Ziel war es laut Armee, Waffen der Hisbollah-Miliz zu zerstören. In den vergangenen Tagen waren im Libanon hunderte Pager und Funkgeräte von Hisbollah-Kämpfern explodiert. Auch hinter diesem Angriff wird Israel vermutet. Der Generalsekretär der Hisbollah Nasrallah hat Israel versuchten "Völkermord" vorgeworfen und Vergeltung angekündigt.

VW-Krise: Autogipfel am Montag • Die Bundesregierung und das Land Niedersachsen erwägen laut Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Unterstützung des angeschlagenen VW-Konzerns. "Das Unternehmen hat für Deutschland eine zentrale Bedeutung", sagte der Minister. Bund und Land dächten darüber nach, wie man den Sanierungskurs unterstützen könne. Einen Medienbericht, wonach VW 30.000 Stellen abbauen wolle, könne er nicht kommentieren. Der VW- Gesamtbetriebsrat hatte zuvor erklärt: " Diese Zahl entbehrt jeglicher Grundlage und ist einfach nur Schwachsinn. " Habeck will heute das VW-Werk in Emden besuchen. Zudem kündigte der Grünen-Politiker einen Autogipfel am Montag an.

Toter bei Messerangriff in Rotterdam • Bei einem Messerangriff im niederländischen Rotterdam ist am Abend ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nahe der bekannten Erasmusbrücke. Ein Mann überwältigte den Täter. Dieser wurde von der Polizei festgenommen. Über mögliche Hintergründe oder das Motiv des Täters konnte die Polizei noch nichts sagen. Nach Zeugenaussagen soll er "Allahu Akbar" gerufen haben.

Mobilfunk-Störungen im Raum Düren • Seit Montag registriert die Polizei in Düren immer mehr Mobilfunk-Störungen. In Teilen der Stadt und den Gemeinden Kreuzau, Nörvenich und Vettweiß ist das Mobilfunknetz dadurch teilweise ausgefallen. Auch die Notrufnummern 110 und 112 sind nicht immer erreichbar. Am Abend wurde gemeldet, dass ein Verdächtiger festgenommen wurde. Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten 38-Jährigen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Beschädigung aus. Weil es sich um kritische Infrastruktur handelt, ermittelt der Staatsschutz.

Weltkindertag • Die Vereinten Nationen begehen den Weltkindertag am 20. November, aber in Deutschland wird er seit 1954 am 20. September, also heute, gefeiert. In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto "Mit Kinderrechten in die Zukunft". Der WDR verleiht heute zudem den WDR Kinderrechtspreis, mit der neuen Patin Carolin Kebekus. In NRW können Kinder bis 14 Jahre heute umsonst Bus und Bahn fahren.