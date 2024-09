Zu wenig Platz für Windräder im Regierungsbezirk Köln

"Militärische Luftfahrtbelange" sind das Problem

Nordrhein-Westfalen muss laut Bundesgesetz 1,8 Prozent seiner Landesfläche für Windenergie zur Verfügung stellen. Das Land hat deshalb die Regionalplanungsbehörden mit der Ausweisung von Windenergiegebieten mit jeweils einer bestimmten Mindestgröße beauftragt. Demnach muss die Kölner Bezirksregierung 15.682 Hektar für Windräder zur Verfügung stellen. Doch genau das wird sie nach eigener Einschätzung nicht schaffen, und zwar "infolge militärischer Luftfahrtbelange" , wie es in dem Schreiben des Regierungspräsidenten heißt.

In der Karte des Regierungsbezirks Köln sind Gebiete weiß markiert, in denen eine Beschränkung der Bauhöhe auf maximal 250 Meter zu erwarten ist.

In Nörvenich befindet sich ein Flugplatz der Luftwaffe, in Geilenkirchen einer der Nato. Der Kölner Regierungsbezirk ist deshalb von militärischen Flugrouten durchzogen. Problematisch ist vor allem die so genannte Minimum Vectoring Altitude ( MVA ). In den betroffenen Gebieten müssen Militärflugzeuge in definierten Mindesthöhen sicher und ohne Hindernisse fliegen können. Für Windräder bedeutet das: Sie dürfen nicht beliebig hoch gebaut, sondern können "nur bis zu einer bestimmten Anlagenhöhe zugelassen werden" , so formuliert es Wilk.

Erreichen des Flächenziels " voraussichtlich nicht möglich "