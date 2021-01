Das kann der Moderna-Impfstoff

Nach dem Impfstoff von Biontech und Pfizer wäre der Moderna-Impfstoff der zweite, der in der EU für die Impfung gegen Covid-19 zugelassen würde. Beides sind sogenannte mRNA -Impfstoffe. Außerhalb der EU wird bereits der Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca verimpft – ein Vektorimpfstoff. Auch Deutschland hat Impfdosen bestellt, obwohl die Zulassung in der EU noch nicht beantragt ist.

Die Vor- und Nachteile der drei aussichtsreichsten Impfstoffe in der Übersicht:

Biontech und Moderna 95%-Schutz

Die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna wirken beide ähnlich gut: Sie verhindern laut klinischen Studien zu rund 95 % eine Covid-19-Erkrankung. Sie wirken auf die gleiche Weise: Die Erbinformation für das Spike-Protein des Coronavirus wird mithilfe von winzigen Fettpartikeln in unsere Zellen geschleust. Die produzieren dann dieses Eiweiß, das dem Virus als Schlüssel in unsere Zellen dient. Unser Immunsystem erkennt dieses Eiweiß und beginnt, Antikörper dagegen zu bilden.

Der Vektor-Impfstoff von Astra-Zeneca hat eine geringere Wirksamkeit: Verrechnet man die Daten aus zwei klinischen Studien miteinander, kommt man auf etwa 70 % Wirksamkeit. Bei diesem Wirkstoff dient ein für Menschen harmloses Schimpansen-Schnupfenvirus als Transportmittel: Dieses Virus ist genetisch so verändert, dass es die Erbinformation für das Spike-Protein des Coronavirus trägt. Unsere Zellen erkennen diese Information und bauen dann das Protein nach, um es dem Immunsystem zu präsentieren, damit es Antikörper bilden kann.

Nebenwirkungen bei allen drei Impfstoffen ähnlich

Bei allen drei Impfstoffen treten ähnliche Nebenwirkungen auf: Vor allem Schmerzen an der Einstichstelle, aber auch Erschöpfung, Kopfschmerzen und Fieber. In einigen Fällen ist es bei der Impfung mit den mRNA-Impfstoffen zu allergischen Reaktionen gekommen. Das liegt vermutlich an einem Inhaltsstoff: Polyethylenglycol, kurz PEG, einem Polymer, das etwa in Kosmetika oft enthalten ist. Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca kommt ohne PEG aus, könnte also für starke Allergiker besser verträglich sein.