NRW-Schulstart: Reichen Masken und Abstand gegen Corona?

Für Prof. Dominik Schneider, Vorstand der deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin reicht die Maskenpflicht, die in den weiterführenden Schulen für Schüler und Lehrer auch im Unterricht gilt, nicht aus. " Masken sind nicht das Allheilmittel ", betont er. Dazu kommt, dass Grundschüler den Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts im Klassenraum nicht tragen müssen.

Plexiglas-Trennwände gegen das Virus

Laut Schneider gibt es aber noch andere Mittel - zum Beispiel eine strengere Gruppenbildung - die eine Ausbreitung des Virus bremsen könnten. " Das heißt aber auch, wir brauchen mehr Personal und größere Räumlichkeiten “, so der Mediziner.

Manche Schulen behelfen sich unter anderem mit Trennwänden aus Plexiglas. In der Paulusschule in Düsseldorf beispielsweise werden solche "Spuckschutzwände" zwischen die Schüler der jüngeren Jahrgänge gestellt. Wie weit das gegen die Ausbreitung der Viren hilft, ist nicht ganz klar.

Lebende Coronaviren in Aerosolen nachgewiesen

Wie gefährlich solche Aerosole, also mikroskopisch kleine, in der Luft schwebende Tröpfchen sein können, zeigt eine neue Studie der University of Florida. Darin untersuchten Forscher die Luft in einem Raum mit zwei Covid-10-Patienten und konnten in den Aerosolen erstmals lebende SARS-CoV-2-Viren nachweisen.