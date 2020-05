So lief der erste Schultag nach der Corona-Pause

Kurz nach 7 Uhr trudeln die ersten Schüler auf dem Pausenhof der Grundschule in Lage-Ehrentrup ein: nacheinander, mit Abstand, einige tragen eine Schutzmaske. Noch etwas müde sehen die Kinder aus, aber sie freuen sich auch sichtlich, dass es wieder losgeht. Loreen ist am Morgen eine der ersten.

"Ich finde es so schön, in die Schule zu gehen, weil ich meine Lehrer so vermisst habe. Die sind immer nett. Lernen mit ihnen ist schön. Deswegen gehe ich jetzt in die Schule" , sagt sie.

Gleitzeit gegen Grüppchen-Bildung

Die Schüler haben morgens Gleitzeit, damit sich nicht schon auf dem Weg oder auf dem Pausenhof Grüppchen bilden. Zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr sollen sie an der Schule sein. Das hat zum Schulstart am Donnerstag (07.05.2020) gut geklappt. Schulleiterin Antje Ehlebracht ist erleichtert.