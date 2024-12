Es ist der 26. Dezember 2004. Ein sonniger Tag am Indischen Ozean. Dann bebt die Erde mit einer Stärke von 9,1 - das drittstärkste jemals gemessene Beben. Das Zentrum liegt vor der Westküste von Nord-Sumatra. Frühwarnsysteme gibt es nicht, der Begriff "Tsunami" ist den meisten unbekannt.

Gerti Gabelt aus Bad Honnef

In Thailand beobachtet zu diesem Zeitpunkt Gerti Gabelt aus Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis ein ungewöhnliches Bild am Strand von Phuket. Das Wasser hat sich meterweit zurückgezogen. Wie viele andere Touristen macht sie ein Foto von diesem seltsamen Anblick. Als sie kurz darauf ihr Handtuch auslegt, kommt die Katastrophe ohne Vorwarnung: " Mein Gedanke war, das Wasser war noch nie hier bis zu den Liegen und dann war ich schon ganz tief drin. "

Als die ersten Leichen angespült wurden

Natalia Wörner

Zur gleichen Zeit ist die Schauspielerin Natalia Wörner auf der thailändischen Küstenstraße von Khao Lak unterwegs. Keine von beiden ahnt, was auf sie zurollt. " Das ist so merkwürdig, weil mir ist das alles noch so präsent ", erinnert sich Wörner heute. " Der Moment des Realisierens und die Bilder, die wir alle kennen, sind deckungsgleich. Und es war auch damals so, dass aus der Welle die ersten Verletzten und die ersten Leichen angespült kamen. "

In Phuket türmen sich die Wellen bis zu sechs Meter auf. Gerti Gabelt wird durch das Wasser geschleudert, ihre Knochen brechen. Doch sie bleibt bei Bewusstsein. "Ich bin nicht ins Meer gespült worden, sondern landeinwärts, denn sonst hätte ich ja keine Palme gehabt ", erinnert sie sich. " Und ich hatte sicher Angst, aber keine Panik. Ich hatte Wut. Ich hab immer gedacht: Warum? Ich will hier nicht enden. Ich will leben ." Sie schafft es wie einige andere, auf eine Palme zu klettern.

Während Wörner es auf einen Hügel schafft und dort mit anderen Überlebenden ein provisorisches Lager gründet, werden in den umliegenden Ländern die Ausmaße der Katastrophe immer deutlicher. Von Sri Lanka über Indien bis Tansania rollen die Wassermassen. Die meisten Opfer gibt es in der indonesischen Provinz Aceh auf Sumatra.

Trümmer in Banda Aceh (Indonesien) nach dem Tsunami von 2004