Was ist der historische Hintergrund für Chanukka?

Historischer Hintergrund ist der Sieg einer Gruppe jüdischer Krieger gegen die syrische Herrschaft im 2. Jahrhundert vor Christus und die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem nach dessen Zerstörung.

Warum spricht man von Chanukka als Wunder?

Eine Überlieferung besagt, dass der Leuchter im Tempel nicht erlöschen durfte. Doch in ihrem Heiligtum fanden die Juden nur noch einen kleinen Krug geweihtes Öl vor. Wundersamerweise ließ dies den Leuchter acht Tage brennen - solange, wie sie brauchten, um neues Öl herzustellen.

Wie feiern Jüdinnen und Juden heute Chanukka?

Im Gedenken an dem Leuchter in dem Tempel entzünden Juden zu Hause und in der Synagoge Lichter an der Chanukkia. Chanukkia ist der achtarmige Leuchter mit einem neunten Dienerlicht, dem Schamasch. Jeden Abend wird eine Kerze mehr in dem achtarmigen Leuchter entzündet. Ein junger Jude aus Dortmund sagte dem WDR , er stelle seine Chanukkia ins Fenster. " Dann ist es quasi eine Einladung: Kommt vorbei und wir feiern gemeinsam das Fest Chanukka ", so der junge Mann.

Wie wird Chanukka in der Synagoge gefeiert?

In den Synagogen werden Lobpsalmen gesprochen und besondere Abschnitte aus der Thora gelesen. Oft ist zu beobachten, dass die Vorbeterin oder der Vorbeter die anwesenden Gemeindemitglieder durchzählt. Der Grund: Wichtige Gebete können im Judentum nur gesprochen werden, wenn mindestens zehn Juden anwesend ist. " Gemeinschaft ist für das Judentum wichtig ", sagte Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin dem WDR . Es gehe um den Teamspirit.

Was gibt es an Chanukka zu essen?