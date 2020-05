Ab Donnerstag (07.05.2020) sollen auch die Viertklässler in die Schule. Darauf bereiten sich die Grundschulen seit Tagen vor. Es gelten strenge Regeln in Sachen Hygiene und Abstand. Unterrichtet werden soll in kleinen Gruppen. Über Details entscheidet und informiert jede Schule selbst.

Muss ich mein Kind in die Schule schicken - gilt Schulpflicht?

Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Viertklässler gilt für sie die Schulpflicht, heißt es aus dem Schulministerium. Allerdings kann es sein, dass es im Laufe des Tages eine Entscheidung zur Schulpflicht vom Oberverwaltungsgericht in Münster gibt. Dort fordern zwei Familien die Aufhebung der Schulpflicht für Viertklässler.

Das Argument ist unter anderem die Ungleichbehandlung der Viertklässler, die im Gegensatz zu anderen Schülern trotz der Corona zum Unterricht müssen. Ein Gericht in Hessen hatte deshalb die Schulpflicht für Hessener Viertklässler gekippt.

Möglicherweise entscheiden Bund und Länder am Mittwoch (06.05.2020) aber, dass alle Schüler in NRW noch vor den Sommerferien tageweise unterrichtet werden sollen.

Was ist mit Förderschulen?

Auch für Kinder aus den vierten Klassen von Förderschulen beginnt der Unterricht wieder. Ausgenommen sind aber laut Schulministerium noch Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung.

Im Muster-Hygieneplan für Schulen steht als Vorschlag, im Klassenzimmer soll zum Beispiel einmal pro Stunde stoßgelüftet werden. Reicht das?

Experten betonen, dass Lüften sehr wichtig ist. Zu viel kann zu dieser Jahreszeit nicht schaden - zu wenig möglicherweise schon.

Der Berliner Virologe Christian Drosten nennt im NDR -Podcast immer wieder Hinweise darauf, dass Aerosol (feinste Atem-Tröpfchen, die in der Luft schweben) ein Übertragungsweg für das Corona-Virus sein könnte. Dies könne man " sehr gut beeinflussen, wenn man für Luftzug und Verdünnung in der Luft um einen herum sorgt ."

Der Virologe Alexander Kekulé erklärte in seinem Podcast im MDR : Wenn jemand infiziert ist, verteile er auch beim Sprechen kleine Virusmengen. "Wenn die Luft dann steht, ist es so, dass am Ende des Unterrichts eine bedenkliche Konzentration im Raum entsteht."

Was ist, wenn ein Schüler mit Corona infiziert ist?

Laut Schulministerium wird der infizierte Schüler vom Unterricht ausgeschlossen, die Schule muss das Gesundheitsamt informieren. Das Gesundheitsamt entscheide dann über das weitere Vorgehen - und auch darüber, ob weitere Schüler und Lehrer in Quarantäne müssen oder die gesamte Schule wieder heruntergefahren werden soll.

Dieses Vorgehen haben Bürgermeister verschiedener Städte kritisiert. Sie sind der Meinung, das sei keine Frage, die situativ vor Ort entschieden werden sollte, sondern zentral.