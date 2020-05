Schulstart für Viertklässler: Eine Grundschule bereitet sich vor

"In den Klassenräumen haben wir zehn Tische für Schüler und einen elften, auf dem der Spuckschutz steht" , sagt der Hausmeister. "Dort können Schüler hinkommen und Blätter abgeben. Auf der anderen Seite steht der Lehrer und kann geschützt und im direkten Kontakt Fragen beantworten."

Gleitzeit, feste Gruppen, feste Räume

Die drei vierten Klassen sind in sechs Lerngruppen aufgeteilt. Jede Lerngruppe hat ihren festen Klassenraum, jeder Schüler einen festen Sitzplatz. Jede Lerngruppe bekommt ihre feste Pausenzeit - und jeder Gruppe wird eine eigene Toilettenkabine zugewiesen.

In der Schule ist es gut machbar, Abstand zu halten. Kniffelig könnte es aber morgens bei der Ankunft der Schüler werden. Deshalb gibt es eine Gleitzeit. Schulleiterin Antje Ehlebracht hofft, dass das dadurch in geordneten Bahnen verläuft. "Die Kinder sollen zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr in der Klasse ankommen. Wir hoffen so, dass sich das so etwas entzerrt. Wir werden alle sehr aufgeregt sein."

Abstand und Hygiene stehen im Vordergrund. Ob die Vorbereitungen in der Grundschule in Lage-Ehrentrup ausreichen, wird sich am Mittag, nach dem ersten Schultag zeigen.