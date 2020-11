Keine Quarantäne mehr für Rückkehrer: Kann ich Weihnachten verreisen?

Das Oberverwaltungsgerichts in Münster ( OVG ) hat am Freitagabend entschieden, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland vorerst nicht mehr in Quarantäne müssen. Geklagt hatte ein Mann aus Bielefeld, der sich auf Ibiza und Teneriffa aufhielt beziehungsweise immer noch aufhält. Dort ist die Inzidenz niedriger als in seiner Heimat. Das Gericht hat enschieden, es mache keinen Sinn, den Mann in Isolation zu schicken, wenn das Risiko an seinem Aufenthaltsort niedriger ist als zuhause.

Einreiseverordnung ist momentan außer Kraft

Die Meldung lässt aufhorchen. Schließlich setzte das NRW -Gesundheitsministerium wenige Stunden später die gesamte Corona-Einreiseverordnung des Landes außer Kraft.

Was bedeutet das nun? Wird der Urlaub über Weihnachten am Strand nun zu einer Option? Geht es doch in den Skiurlaub?

Gute Nachrichten für Menschen mit Familie im Ausland

In erster Linie dürfen sich nun Menschen über dieses Urteil freuen, die zum Beispiel Familie oder Partner im Ausland haben. Ein Besuch über Weihnachten ist nach dem jetzigen Stand ohne größere Probleme möglich. Die Grenzen zu den meisten Ländern sind ohnehin offen. Wer also am 26. Dezember wieder nach Hause fährt, müsste dann nicht zehn Tage in Quarantäne.

An den Einreisebestimmungen im Zielland ändert das Urteil jedoch nichts. Wer nun etwa nach Frankreich reisen will, muss auch die dortigen Maßnahmen beachten. Französische Hotels beispielsweise dürfen nur Franzosen aufnehmen, die beruflich reisen.