Niederlande raten von Kurzurlaub an Pfingsten ab

Das lange Pfingstwochenende wird traditionell für Ausflüge oder einen kurzen Urlaub in die Niederlande genutzt. Doch trotz der Corona-Lockerungen warnt der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte vor solchen Reisen. In einer Videopressekonferenz sagte er am Dienstag (26.05.2020) : " Bitte verschieben Sie diesen einen Tagesausflug oder Kurzurlaub. " Nur mit einer Buchung solle man sich auf den Weg machen.

Appell an die Vernunft

Ministerpräsident Mark Rutte

Zurückweisungen an der Grenze soll es laut Rutte aber nicht geben. Der Niederländer sagt stattdessen: " Wir appellieren an die Vernunft ." Jeder müsse sich die Frage stellen, " ob eine Reise über die Grenze wirklich notwendig ist ".



Denn noch seien die Möglichkeiten beschränkt. Nicht alle Unterkünfte seien offen, Sanitäranlagen auf Campingplätzen oder in Freizeitparks noch geschlossen. " Deshalb möchte ich allen abraten, auf gut Glück in die Niederlande zu kommen ."