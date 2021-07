Klima-Krise: Sind wir nach Corona bereit, entschiedener zu handeln?

Katastrophen-Forscher: Klima weiter weg als Corona

Aber wird diese Einstellung auch über das Ende der Pandemie hinaus anhalten? Katastrophen-Forscher Martin Voss bezweifelt, dass unsere Bereitschaft, das Leben einzuschränken, in der Klima-Krise in naher Zukunft ähnlich groß sein wird wie in der Corona-Krise.

Das Problem: Die Pandemie habe " die direkte Betroffenheit " sehr viel " greifbarer " werden lassen als die Klima-Krise - zum Beispiel durch die täglichen Zahlen zu schweren Krankheitsverläufen. Die Klima-Krise hingegen sei für viele Menschen noch nicht im Alltag zu spüren. Selbst vom Hochwasser-Katastrophe würden sich viele noch nicht direkt betroffen fühlen, so Voss.

Für Desirée Thomas ist die Klima-Krise schon immer Thema, wie sie sagt. Strengere Maßnahmen würde daher auch sie begrüßen. Fleisch gibt es in ihrer Familie ohnehin nur einmal in der Woche. Sie fährt Fahrrad und hat kein Auto. Sie lebt in einer Wohnung und heizt damit weniger als viele andere in freistehenden Einfamilienhäusern.

Hoher Strompreis - für manche mit Rabatt?

Was aber würde sie davon halten, wenn der Strompreis noch einmal deutlich erhöht werden würde, im Gegenzug aber alle, die in der Nähe eine Windrads oder Solarparks wohnen, zehn Prozent Rabatt auf ihre Stromrechnung bekämen? So ähnlich fordert das der Verbraucherzentrale-Bundesverband.