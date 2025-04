Am Freitag (04.04.2025) ist es genau 19 Jahre her, dass Mitglieder des rechtsextremen Terrornetzwerks NSU den Dortmunder Familienvater Mehmet Kubaşık in seinem Kiosk ermordet haben.

In Gedenken an Mehmet Kubaşık und aller Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ruft das Bündnis "Tag der Solidarität – Kein Schlussstrich" am 4. April wieder zur Demonstration auf. Um 17.00 Uhr soll die Demo an der Mallinckrodtstraße beginnen und am Mahnmal für die Opfer des NSU enden. Dort findet im Anschluss auch eine Kundgebung statt, auf der Gamze Kubaşık, die Tochter des erschossenen Mehmet sprechen wird.

Angehörige fordern lückenlose Aufklärung

Sie kämpft, gemeinsam mit Angehörigen anderer Opfer des NSU und rechtsextremer Morde und Anschläge seit vielen Jahren für weitere Aufklärung und das Erinnern an die menschenverachtenden Taten. Auch fast 20 Jahre nach dem Mord an Kubaşık gibt es noch immer offene Fragen rund um den NSU -Komplex.

300 Teilnehmende bei Schweigemarsch in 2024

300 Menschen erinnerten mit einem Schweigemarsch an den ermordeten Mehmet Kubaşık

Auch im letzten Jahr fand eine große Gedenkveranstaltung am 4. April statt. Bei einem Schweigemarsch kamen 2024 bei strömendem Regen rund 300 Menschen in der Dortmunder Innenstadt zusammen, um der Opfer rechter Gewalt zu gedenken.

Unsere Quellen:

Pressemitteilung Bündnis Tag der Solidarität

Über dieses Thema berichtet der WDR am 04.04.2025 auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Dortmund, 19.30 Uhr.