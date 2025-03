Feuerwehr rüstet auf

Weil durch den Klimawandel bedingte Trockenperioden seit Jahren länger und häufiger werden, wird überall in Nordrhein-Westfalen aufgerüstet. Viele Feuerwehren schaffen geländegängige Fahrzeuge an, um besser in Waldgebiete vordringen zu können.

Auch Löschrucksäcke mit etwa 25 Litern Fassungsvermögen und kleinen Wasserspritzen, wie sie in Arnsberg benutzt wurden, gehören inzwischen zur Ausstattung vieler Feuerwehren. In Wesel ist vergangenes Jahr ein Früherkennungssystem in Betrieb gegangen. Kameras überwachen die Wälder am Niederrhein, eine spezielle Software erkennt dann automatisch, wenn irgendwo Rauch zu sehen ist und schlägt Alarm.