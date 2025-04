Großeinsatz in Aachen: Mit Polizeikontrollen gegen Messergewalt

Zum Auftakt gibt es eine größere Verkehrskontrolle an einer der Einfallstraßen in die Aachener Innenstadt. Hier hält die Polizei Autos und andere Fahrzeuge an und überprüft, was mit in die Innenstadt genommen wird.

Schwerpunkt des Einsatzes ist an diesem Abend das Thema Messer- und Waffengewalt. Denn gerade in den wärmeren Monaten, in denen die Menschen ihre Freizeit mehr draußen verbringen, gebe es auch mehr Vorfälle mit Messern, erklärt ein Sprecher der Polizei Aachen. Dem will man durch die Kontrollen entgegenwirken. Und gleichzeitig soll der Großeinsatz auch signalisieren, dass die Polizei den Bereich der Messer-Kriminalität im Auge behält.

Gemeinsamer Großeinsatz mit weiteren Behörden

Außerdem will man an diesem warmen Wochenende Präsenz in der gut besuchten Innenstadt zeigen, so ein Polizeisprecher. Die Feiernden sollen sich sicher fühlen.

An dem Großeinsatz sind neben der Polizei und der Bundespolizei auch noch verschiedene weitere Behörden aus Aachen und der Städteregion beteiligt, darunter beispielsweise der Ordnungsdienst der Stadt Aachen.

Unterschieden wird zwischen legalen und illegalen Messern

Werden die Polizeibeamten bei der Verkehrskontrolle fündig, richtet sich das weitere Vorgehen danach, ob es sich um ein legales oder illegales Messer handelt, erklärt ein Sprecher der Polizei Aachen. Ist es ein erlaubtes Messer – z.B. aus der Küche -, aber der Besitzer kann keinen besonderen Grund nennen, warum er es mitten in der Aachener Innenstadt zwingend dabeihaben muss, wird das Messer von der Polizei sichergestellt. Aber die Person kann es sich zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei wieder abholen. Außerdem versuche man, die Person aufzuklären und für die Folgen von Messergewalt zu sensibilisieren, so der Sprecher.

Handelt es sich jedoch um ein verbotenes Messer, liegt ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Laut Polizei wird das Messer in dem Fall beschlagnahmt. Außerdem werden die Personalien des Besitzers aufgenommen und Anzeige gegen ihn erstattet.

Der Großeinsatz wird voraussichtlich noch bis in die Nacht dauern.

