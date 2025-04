Erste deutsche Frau im All: Rabea Rogge nach Raumflug zurück auf Erde

Für die Mission "Fram2" hatte erneut ein Milliardär privat SpaceX mit einem Flug ins All beauftragt. Diesmal war es der in China geborene Malteser Chun Wang, der mit Kryptowährungen reich wurde und mit an Bord war. Rogge hatte den Milliardär bei einem Expeditionstraining auf Spitzbergen kennengelernt.

Später hatte er sie gefragt, ob sie beim Flug dabei sein wolle. Teil der Crew waren auch die Filmemacherin Jannicke Mikkelsen aus Norwegen sowie der Polar-Guide Eric Philips aus Australien. Von unterwegs schickten sie immer wieder Bilder, Videos und Informationen über die Online-Plattform X.

Im Gepäck: Lilienthal-Medaille, Freiheitsglocke, Kamera

Rabea Rogge

Rogge war bei der "Fram2"-Mission offiziell als wissenschaftliche Spezialistin dabei. Zu ihren Aufgaben zählte die Koordination der Forschung. Die Wissenschaftlerin hat an der ETH Zürich Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert.

Für ihre Doktorarbeit wechselte sie an die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens. Ins All mitgenommen hatte Rogge unter anderem eine Gedenkmedaille an Flugpionier Otto Lilienthal und eine kleine Nachbildung der Freiheitsglocke im Rathaus von Berlin-Schöneberg - dem Bezirk, in dem sie geboren wurde. Außerdem hatte sie eine analoge Kamera dabei.