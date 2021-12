30 Millionen Impfungen bis Weihnachten: Wo wir jetzt beim Impfziel stehen

Rekordwert an Impfungen in NRW

NRW steht übrigens in Sachen Corona-Impfungen gut da. Das Land konnte in der Woche vom 29. November bis 5. Dezember einen Rekordwert verbuchen: Insgesamt 1,4 Millionen Menschen wurden laut Gesundheitsministerium in der Zeit gegen das Coronavirus geimpft, das sind 400.000 mehr als in der Vorwoche.