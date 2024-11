Wahlhelfer in NRW dringend gesucht

Um sich als Wahlhelferin zu registrieren, reicht es, sich bei der eigenen Stadt oder Gemeinde zu melden. Am Wahltag selbst arbeiten sie dann mit erfahrenen Wahlvorständen zusammen. Zuvor nehmen Neulinge an einer Schulung teil. Man muss nur 18 Jahre alt sein, seit drei Monaten in Deutschland gemeldet und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Am Wahltag werden in NRW 110.000 Wahlhelferinnen und –helfer im Einsatz sein. Sie sorgen dafür, dass am Wahlsonntag, dem 23. Februar 2025, alle Stimmberechtigten frei, geheim und in der Nähe ihrer Wohnung wählen gehen können.