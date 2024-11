In Teilen von NRW ist der erste Schnee gefallen. Auf den Straßen ist die Lage bisher weitgehend ruhig. In Teilen von Südwestfalen, im Bergischen und in der Eifel gab es Schneeschauer. Auch in einigen Regionen in Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland. Schon heute waren Streufahrzeuge in NRW im Einsatz. Im Laufe des Tages sind weitere Schauer und nasse Flocken im Anmarsch.

Es kann glatt werden - vor allem auf Sommerreifen

In der kommenden Nacht wird es mehr regnen und schneien. Weil die Temperaturen runtergehen, kann es glatt werden, sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt: " In der kommenden Nacht werden wir es vor allem südlich der Ruhr und in Teilen von Ostwestfalen mit mehr Glätte zu tun haben - durch die dann bereits kühleren Böden und nächtliche Schneeschauer bis ins Flachland ."

Da immer wieder Fahrer mit Sommerreifen unterwegs sind, könnte es dann morgen auch Störungen im Berufsverkehr geben. " Erfahrungsgemäß reichen im Flachland wenige Millimeter Schneematsch, um auf Sommerreifen Auffahrunfälle zu ermöglichen. "

Es gibt in Deutschland keine generelle Winterreifenpflicht in der kalten Jahreszeit, aber eine sogenannte situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, sobald winterliche Verhältnisse herrschen, darf das Auto nur mit Winterreifen fahren. Und seit Oktober sind dann nur noch Reifen mit dem Berg-Schneeflocken-Zeichen zugelassen - nicht mehr mit dem Kürzel M+S wie bisher.