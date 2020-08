Wie sinnvoll ist die Maskenpflicht im Unterricht?

Virologen dafür, Ärzteverband dagegen

Unterstützung kommt von der Gesellschaft für Virologie. Bekannte Virologen wie Christian Drosten und Melanie Brinkmann haben sich in einer Stellungnahme für die Maskenpflicht ausgesprochen. " Im Hinblick auf die reale Gefahr der Übertragung zwischen Schülern (…) sprechen wir uns aus alleiniger virologischer Sicht daher für das konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen auch während des Unterrichts aus. " Die Corona-Gefahr an Schulen dürfe nicht unterschätzt werden. " Wir warnen vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen ."

Der Ärzteverband Marburger Bund hält hingegen nichts von der Maskenpflicht. " Wenn alle auf ihren Plätzen sitzen und Abstand sichergestellt ist, macht das Tragen von Masken während der Unterrichtsstunden überhaupt keinen Sinn und wäre eine überflüssige Behinderung ", sagte die Vorsitzende Susanne Johna der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sinnvoll sei die Maske nur dann, wenn es eng werde - etwa beim Verlassen der Klasse, vor dem Schulkiosk oder auf dem Pausenhof.