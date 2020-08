Schulstart in Corona-Zeiten: Kritik an Plänen des Landes wächst

Schulleiter fühlen sich vom Land allein gelassen

Wie sie mit der Maskenpflicht umgehen sollen und wann und wo es möglicherweise Ausnahmen geben kann, ist nur eines der Themen, das aktuell auch die Schulleiter sehr beschäftigt. Viele kritisieren vor allem, dass die Vorgaben von Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) so kurzfristig kamen: "Ich ziehe nach einer Woche Versuch Frau Gebauers Vorgaben umzusetzen das Fazit: Das geht nicht, manche Vorgaben widersprechen sich," sagt eine Schulleiterin aus Bochum, die anonym bleiben möchte.

Auch die Schulleitungsvereinigung NRW wirft dem Ministerium vor, die Verantwortung für einen sicheren Schulstart auf die Schulleitungen abzuwälzen und dabei die konkreten Gegebenheiten vor Ort nicht zu berücksichtigen. So sei es für viele Schulen zum Beispiel kaum möglich, den Unterrichtsstart zu entzerren.

"Land nimmt keine Rücksicht auf Gegebenheiten vor Ort"

Der Vorsitzende der SLV Harald Willert nennt als Beispiel auch noch die Unterrichtsräume: "Frau Gebauer hat auf Nachfrage gesagt, dass Klassensräume, die nicht ausreichend gelüftet werden können, nicht für den Unterricht genutzt werden dürfen. Für viele Schulen heißt das, dass sie viele Räume gar nicht nutzen können."