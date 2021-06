NRW lockert Corona-Beschränkungen: Restaurant oder Sport ohne Test

Auch die Kultur kann wieder durchstarten

Weil mittlerweile auch der NRW-Landesdurchschnitt stabil unter 35 ist, tritt in den Kommunen mit niedrigen Infektionszahlen die so genannte "Doppelinzidenzstufe 1" ein. Das bedeutet: An vielen Stellen entfällt die Testpflicht in geschlossenen Räumen - für Restaurant-Besuche, für Sport in Hallen und für Teilnahme an außerschulischen Bildungsangeboten. In Kommunen mit niedrigen Inzidenzen musste hierfür bisher ein negativer Test oder ein Impf- oder Genesenen-Nachweis mitgebracht werden. Auch Konzerte und Theatervorstellungen mit über 1.000 Besuchern sind wieder grundsätzlich möglich, innen und außen – allerdings mit Test und Mindestabstand.