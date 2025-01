Havarierter Öltanker "Eventin" wird nach Osten geschleppt • Der manövrierunfähige Öltanker, der in der Ostsee 14 Kilometer nördlich von Rügen havariert ist, wird inzwischen von drei Schleppern gesichert. Aktuell ziehen diese ihn in Richtung Osten, da dort immerhin 25 Kilometer offenes Meer sind. Außerdem ist ein Expertenteam an Bord. Seit einem Blackout in der Nacht zu Freitag gibt es laut Havariekommando keinen Strom auf dem Schiff und die Maschine läuft nicht mehr. Für die nächsten Stunden wird ein Sturm erwartet. Der Tanker soll deshalb erst am Sonntag oder Montag in einen Hafen geschleppt werden. In welchen ist noch unklar. Laut Greenpeace gehört Schiff unter panamaischer Flagge zur Schattenflotte Russlands.

Schlepper ziehen vor der Küste der Insel Rügen den Öltanker "Eventin".

Düsseldorf feiert karnevalistisches Jubiläum • Die Düsseldorfer Altstadt feiert heute den Tag des Karnevals. So nennt das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) seine große Jubiläumsfeier zum 200. Geburtstag. Mehr als 20 Düsseldorfer Karnevalsvereine versammeln sich heute Mittag an elf Kneipen in der Altstadt und schlagen dort ihre Biwaks (Lager) auf. Zahlreiche Künstler, Bands und Jugendgruppen der Vereine besuchen nach und nach die Biwaks und präsentieren dort Musik- und Tanzeinlagen.

Ausgangssperre in Los Angeles • Angesichts der Gefahr durch Plünderer hat die Polizei von Los Angeles in den von der Brandkatastrophe heimgesuchten Gebieten eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Auch tausende Nationalgardisten waren und sind zum Schutz der Häuser in den evakuierten Gebieten im Einsatz. 12.000 Häuser wurden zerstört. Nach Angaben der Feuerwehr starben in den Brandgebieten im Großraum Los Angeles bisher mindestens elf Menschen.