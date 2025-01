Die Düsseldorfer Altstadt soll am Samstag fest in Narrenhand sein. So stellt sich das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) jedenfalls seine große Jubiläumsfeier zum 200. Geburtstag vor. " Das wird der größte Tag des Düsseldorfer Karnevals außerhalb von Rosenmontag seit Jahrzehnten werden ", gibt sich Vizepräsident Stefan Kleinehr überzeugt.

Das Komitee hat ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das neben den organisierten Narren auch viele "normale" Bürger und Altstadt-Besucher begeistern soll, die an dem in der Stadt unterwegs sind. " Wir wollen auch Menschen für uns gewinnen, die bisher mit Karneval eher wenig am Hut hatten ", sagt Kleinehr.

Elf Vereins-Biwaks in der Altstadt

CC-Vizepräsident Stefan Kleinehr verspricht ein großes Fest

Mehr als 20 Düsseldorfer Karnevalsvereine werden sich ab Samstagmittag an elf Kneipen in der Altstadt versammeln und ihre Lager aufschlagen, sogenannte Biwaks. Über mehrere Stunden gibt es überall dort verschiedene Programmpunkte. Zahlreiche Künstler, Bands sowie Prinzenpaare und Jugendgruppen der Vereine tingeln bei allen Stationen vorbei, um sich mit Musik- und Tanzeinlagen zu präsentieren.

Auch eine große Hoppeditz-Figur für Selfies und zum Anfassen wird in den Altstadtgassen unterwegs sein. Zum Jubiläum soll der Düsseldorfer Narrenschelm im Karneval nochmal eine deutlich präsentere Rolle spielen.

Umzug mit Garden aus anderen Hochburgen

Zehn Garden aus Düsseldorf, dem Umland, aber auch anderen närrischen Hochburgen wie Köln, Bonn, Aachen und Mainz sind am Samstag in der NRW-Landeshauptstadt zum runden Jubiläum zu Gast. In einem gemeinsamen Umzug geht es zum Rathaus, wo ein Platzkonzert der Gardemusikzüge zu Ehren des Düsseldorfer Karnevals geplant ist.

Mehr als 20 Vereine schlagen ihre Biwaks in der Altstadt auf

Anschließend sollen die Garden sternförmig zu den einzelnen Biwaks weiterziehen. Währenddessen werden zahlreiche Ehrengäste aus Karneval, Politik und Gesellschaft vom Rathausbalkon aus mitfeiern. Zu Ehren des närrischen Jubiläums hat Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) zu einem Empfang eingeladen. Ein ehemaliger Hoppeditz-Darsteller soll dort dann auch eine Laudatio auf den Düsseldorfer Karneval und sein 200-jähriges Bestehen halten.

Quellen:



Comitee Düsseldorfer Carneval

Über das Thema berichten wir am 11.01.2025 auch in den WDR Radionachrichten und im WDR Fernsehen in der Aktuellen Stunde, 18.45 Uhr.