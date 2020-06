Corona-"Lockdown": Aufatmen in Warendorf, Ausharren in Gütersloh

Nach dem großen Corona-Ausbruch rund um die Schlachterei Tönnies gibt es ein erstes Zeichen der Entspannung. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kreis Warendorf laufen in der Nacht zum 1. Juli aus. Im Kreis Gütersloh werden die Maßnahmen hingegen um eine Woche, also bis zum 7. Juli verlängert. Das kündigte NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) am Montag (29.06.2020) an.