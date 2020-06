Gütersloh und Warendorf - wenn die Herkunft zum Stigma wird

Bei Menschen aus Gütersloh und Warendorf herrscht große Unsicherheit, was ihre Reisepläne angeht. So haben in Mecklenburg-Vorpommern Pensionen und Hotels kurzfristig Buchungen storniert und Urlauber aus diesen "Risikogebieten" zur Abreise aufgefordert. Auch in Niedersachen wurde am Mittwoch (24.06.2020) ein Beherbungsverbot für Menschen aus Gütersloh ausgesprochen. In Schleswig-Holstein müssen Urlauber aus diesen Kreisen nach ihrer Einreise 14 Tage in Quarantäne. Nach Bayern sind Reisen aus Gütersloh und Warendorf nur erlaubt, wenn die Gäste per ärztlichem Attest nachweisen können, dass es keine Anzeichen für einen Infektion gibt.

Die Einreisebeschränkungen waren wegen der hohen Anzahl an Corona-Fällen in den Kreisen verfügt worden. Diese Beschränkungen könnten nun auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Am Mittwochmorgen (24.06.2020) treffen sich die Gesundheitsminister der Bundesländer zu einer Konferenz. Ziel ist eine bundesweit einheitliche Regelung.