Vor Beratungen über Lockdown: Das fordern Menschen in NRW

Seit zwei Wochen sind die meisten Geschäfte, Restaurants, Theater und Kinos in NRW geschlossen. Die Schüler wurden früher in die Weihnachtsferien geschickt und wann es wieder einen regulären Schulunterricht gibt, steht in den Sternen. Die Kitas sind zwar weiterhin offen, Eltern sollen ihre Kinder dort aber nur abgeben, wenn dies für sie " unverzichtbar " ist, wie die Landesregierung erklärt.

Noch bis zum 10. Januar gelten diese Regeln - mindestens. Wie es danach weitergeht, wollen Bund und Länder bei ihren Beratungen am kommenden Dienstag festlegen. Diese Themen sind den Menschen in NRW am wichtigsten.

Kontaktbeschränkungen

Die wohl wichtigste Frage, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten klären müssen, ist, ob der aktuelle Lockdown verlängert wird. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kündigte bereits an, dass er ein Ende des Lockdowns bei den aktuellen Neuinfektionszahlen für unwahrscheinlich hält.

"Ich befürchte auch, dass der Lockdown weiter geht. Aber wenn nicht endlich mal überall und konsequent kontrolliert wird, dann werden die Zahlen hoch bleiben. Zumal ja viel mehr als jetzt schon nicht möglich ist durch den Lockdown, kann man nicht mehr machen bis auf Ausgangssperren." - Norbert Bracht unter einem Facebook-Beitrag der "Aktuellen Stunde"

Prof. Dr. Michael Hallek

Auch Prof. Dr. Michael Hallek, Direktor der Medizinischen Klinik I am Universitätsklinikum Köln, empfiehlt eine Verlängerung der strengen Regeln. " Wir sollten den Lockdown so lange aufrecht erhalten, bis die Infektionszahlen richtig unten sind und dann die ganze Krise anders steuern ", so Hallek in der Aktuellen Stunde. Manche Menschen in NRW plädieren sogar dafür, die Kontakbeschränkungen noch zu verschärfen.