Am Morgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Berufskolleg im Essener Norden gerufen. Am Mittag dann in einer U-Bahn Station in der Innenstadt. An beiden Tatorten wurde Pfefferspray versprüht.

Schüler mussten ins Krankenhaus

An der Schule wurden 19 Personen verletzt. Sie klagten über Atemprobleme, Husten und gereizte Augen. Vier mussten sogar ins Krankenhaus. Die betroffene erste Etage musste geräumt und durch die Feuerwehr gelüftet werden. Wenig später konnten die Schüler wieder zurück in die Räume dort. Wer das Pfefferspray in dem Berufskolleg versprüht hat, ist noch unklar.