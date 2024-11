Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Nina Giaramita

THEMA DES TAGES

Weltklimakonferenz einigt sich • Nach langem Ringen hat es bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan eine Einigung gegeben. Arme Länder, die von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, sollen mehr Geld bekommen. Für Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen wie häufigere Dürren und Stürme soll sich der jährliche Betrag bis 2035 auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Das zugesagte Geld soll vorrangig von Industrieländern kommen. China ist "eingeladen" , sich auch zu beteiligen. Zu wenig, sagen die Entwicklungsländer. Sie forderten 1,3 Billionen US-Dollar. So viel hatte auch eine unabhängige UN-Expertengruppe berechnet. Dieser Betrag wird in der Abschlusserklärung der Konferenz als unverbindliche "Klimainvestitionen" genannt. Ein Vertreter Boliviens beklagte, es breche eine Ära an, in der jeder nur seine eigene Haut retten wolle.