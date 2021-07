Corona-Zahlen: Inzidenz steigt - Aussagekraft sinkt

Zweifel an Korrelation von Inzidenz und anderen Werten

Noch im Juni hatte Spahns Gesundheitsministerium auf Anfrage von tagesschau .de die Bedeutung des Inzidenzwertes betont. Dieser bilde auch andere " relevante Faktoren " ab, weil zu diesen " eine Korrelation besteht ".

Doch genau diese " Korrelation ", also die Beziehung verschiedener Werte, steht mehr und mehr in Zweifel. So hat sich seit der dritten Welle in NRW wie auch in ganz Deutschland zum Beispiel die Zahl der Todesfälle nicht mehr in demselben Maße entwickelt wie die Sieben-Tage-Inzidenz.

Auch die Korrelation zwischen Inzidenz und Krankenhaus-Zahlen war in der dritten Welle in NRW weniger deutlich als in der ersten und zweiten Welle. Trotzdem war der Unterschied nicht so markant wie zwischen Inzidenz und Todeszahlen - es gab immer noch viele Klinikpatienten.