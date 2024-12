Nach Flugzeugunglück in Kasachstan • Der Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine in Kasachstan mit 67 Passagieren an Bord ist nach ersten Erkenntnissen der Fluggesellschaft durch "Einwirkung von außen" verursacht worden. Nach ersten Untersuchungsergebnissen habe eine " physische und technische Einwirkung von außen " den Crash verursacht, erklärte Aserbaidschan Airlines gestern. Während Medienberichten zufolge die Behörden in Aserbaidschan davon ausgehen, dass die Maschine von einer russischen Boden-Luft-Rakete getroffen wurde, verwies Russland auf ukrainische Drohnenangriffe auf die Stadt Grosny, wo die Maschine eigentlich hätte landen sollen. Bei dem Absturz am Mittwoch kamen 38 Menschen ums Leben.

Darts- WM in London • Als letzter verbliebener Deutscher bei der Darts- WM will Ricardo Pietreczko (Spitzname: Pikachu) heute zum ersten Mal ins Achtelfinale einziehen. Der 30 Jahre alte Nürnberger trifft am Nachmittag auf Scott Williams, der im Vorjahr im Halbfinale stand. Heute Abend tritt bei der WM in London dann das 17-jährige "Darts-Wunderkind" Luke Littler an.