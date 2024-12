Das Jahr 2025 bringt - wie auch all die Jahre davor - eine Reihe von Änderungen mit sich. Bei uns in NRW etwa wird massiv in den Schienennetzverkehr, in Autobahnerweiterungen und in Ersatzbrücken investiert. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag von sehr vielen Menschen. Aber auch über den Verkehrssektor hinaus ändert sich einiges in Deutschland.

Die Änderungen und Neuerungen für alle