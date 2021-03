Oster-Lockdown: Es gibt Fehler, die darf man nicht machen

Jonas Wixforth, Redakteur im WDR-Newsroom.

Wenn Deutschland gerade in irgendetwas in der Tat nicht ist, dann in einer Osterruhe. Mitten in der größten Krise der Geschichte der Bundesrepublik. Diese Krise ist spätestens seit Mittwoch auch eine Krise von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn es gibt Fehler, die darf man nicht machen. Ein Kommentar von Jonas Wixforth.