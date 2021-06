Corona-Variante Delta: Neue Mutante, alte Fehler?

"Freiheits-Cowboys" ohne Plan

Auch Helmholtz-Virologin Melanie Brinkmann ist erbost: Die Politik handele schon wieder ungeduldig und ohne einen Plan zu haben, was bei steigenden Fallzahlen zu tun sei. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sprach im WDR sogar von "Freiheits-Cowboys", die lieber Lockerungen verkünden wollen - und meint damit die Politiker im Wahlkampf.

Die Delta-Variante: Schnell und gefährlich

Hintergrund: Die Mutante, mit der sich in Großbritannien so viele Menschen anstecken, dass das EM-Finale gefährdet ist, breitet sich offensichtlich rasch aus - sechs Prozent aller Corona-Fälle waren in der vergangenen Woche in Deutschland darauf zurückzuführen. Das ist scheinbar wenig, aber doppelt so viel wie in der Woche davor.

Auch in NRW gibt es Fälle: in Nettetal und im Hochsauerland-Kreis. In Werl musste eine Schule wegen Verdachtsfällen geschlossen werden. Und: Die Variante bringt die Infizierten offensichtlich schneller ins Krankenhaus als die anderen Mutanten. Zudem trifft sie auch Jüngere.