Intensivstationen in NRW füllen sich dramatisch

Nach Angaben des Divi-Intensivregisters waren am Freitag (09.04.2021) von den insgesamt 5.711 Intensivbetten in NRW-Krankenhäusern nur noch 635 frei. 941 der Patienten waren Covidkranke - rund 11,1 Prozent.

Die Stadt Köln schlug am Freitag Alarm: Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen steige täglich – allein in den vergangenen drei Tagen von 91 auf 106, hieß es in einer Meldung. Der Krisenstab habe daher beschlossen, alle Lockerungen aus der sogenannten "Notbremse" zurückzunehmen: Museen und der Zoo bleiben ab Samstag wieder geschlossen, es gilt ein Alkoholkonsumverbot an "Hotspots".

Video starten, abbrechen mit Escape Intensivmediziner schlagen Alarm, Politik wartet ab. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 16.04.2021. WDR. Von Alexander Klein.

Köln: Am Ende der Möglichkeiten

" Die Lage in den Kölner Krankenhäusern und Kliniken ist sehr ernst" , sagte die Leiterin des Krisenstabes, Andrea Blome. Die Stadt habe " mit den heutigen Entscheidungen unsere Handlungsmöglichkeiten nahezu ausgeschöpft" . Jetzt sei " die klare Erwartung an das Land gerichtet, dass sehr kurzfristig seitens der Landesregierung weitergehende Maßnahmen getroffen werden" .

" In Köln und Düsseldorf sind jeweils nur 22 Betten auf den Intensivstationen frei - das sind unter zehn Prozent, also weniger als ein Bett pro Klinik" , sagte Steffen Weber-Carstens, Leiter des Divi-Intensivregisters. Ähnlich sehe es in allen Großstädten und Ballungsgebieten in Deutschland aus.

Laut Divi waren am Freitagmittag von den insgesamt 23.802 Intensivbetten in ganz Deutschland 20.890 belegt. 4.415 Coronainfizierte lagen deutschlandweit auf Intensivstationen, davon etwas mehr als die Hälfte künstlich beatmet.